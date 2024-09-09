Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat ke Level 7.800

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |07:37 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat ke Level 7.800
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi bergerak menguat sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.651 – 7.800.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan hari sebelumnya IHSG memiliki peluang besar untuk menyentuh level 7.800.

"Terjadi pembelian besar investor asing yang terjadi pada saham-saham big caps yang selama ini menjadi penggerak IHSG (movers). Ini menjadi indikasi bahwa penguatan IHSG masih bisa berlanjut dengan dorongan saham-saham ini ke depannya," tulis William dalam analisisnya, Senin (9/9/2024).

Menurut William, perdagangan kemarin disertai dengan net buy asing sebesar 1,33 triliun dan nilai transaksi yang tipis di bawah 10 T. Ini tidak mengindikasikan apa-apa, hanya tren yang masih berlanjut.

Secara analisis teknikal, pergerakan IHSG masih dalam kondisi strong uptrend, sudah berhasil menembus level 7.700 dan saat ini dalam pergerakan menuju 7.800.

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

ASII, buy, support 5.000, resistance 5.425.

Pergerakan harga membentuk demand zone pada area 5.000 – 5.225, penguatan berlanjut setelah berhasil breakout.

