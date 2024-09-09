Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diproyeksi Tembus 8.000, OJK: Sangat Mungkin Terjadi

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |13:44 WIB
IHSG Diproyeksi Tembus 8.000, OJK: Sangat Mungkin Terjadi
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat ke level 8.000 (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi tembus level 8.000. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan potensi IHSG ke level 8.000 merupakan suatu tantangan namun bukan tidak mungkin untuk dicapai.

“Dengan optimisme dan sentimen positif yang terjadi di global dan domestik, tren kenaikan indeks bisa sangat mungkin terjadi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Indonesia, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi dalam konferensi pers secara daring, dikutip Senin (9/9/2024).

Meski demikian, Inarno mengimbau untuk jangan terlena dengan potensi tersebut. Pelaku pasar diharapkan bisa tetap waspada terhadap risiko koreksi dan sentimen negatif yang dapat menyebabkan volatilitas gerak indeks.

“Perlambatan ekonomi global dan geopolitik juga harus tetap jadi perhatian kami,” imbuh Inarno.

Inarno menjelaskan, IHSG tercatat menguat 0,57 persen year to date ke level 7.670,73 pada Agustus 2024. Sementara secara month to date, indeks tercatat menguat sebesar 5,72 persen. Adapun, kapitalisasi pasar pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp13.114 triliun atau naik 12,34 persen year to date dan naik 6,29 persen secara month to date.

“Tren penguatan ini mendorong IHSG mencetak all time high (ATH) pada Agustus, dengan rekor tertinggi di 30 Agustus 7.670 dan rekor all time high pada September,” tutur Inarno.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069623/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-naik-ke-level-7-581-pada-sesi-i-YUCYCKZLS6.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau, Naik ke Level 7.581 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069543/ihsg-awal-oktober-dibuka-menguat-ke-level-7-578-ocytsjlF9t.jpg
IHSG Awal Oktober Dibuka Menguat ke Level 7.578
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069208/ihsg-kebakaran-ke-level-7-592-pada-sesi-i-d3qzfBzbLb.jpg
IHSG Kebakaran ke Level 7.592 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069136/ihsg-dibuka-loyo-turun-ke-level-7-659-CLIsXyKFfV.jpg
IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 7.659
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/278/3068907/ihsg-berpotensi-balik-menguat-besok-simak-analisanya-SurcR4mNEb.jpg
IHSG Berpotensi Balik Menguat Besok, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/278/3068315/ihsg-melemah-ke-level-7-696-di-perdagangan-akhir-pekan-9hZ2Clr9zv.jpg
IHSG Melemah ke Level 7.696 di Perdagangan Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement