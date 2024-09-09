Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementerian ESDM Sebut RUU EBET Sebentar Lagi Rampung

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |21:10 WIB
Kementerian ESDM Sebut RUU EBET Sebentar Lagi Rampung
RUU EBET Segera Rampung (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian ESDM menyatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) tinggal selangkah lagi.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyebut, pihaknya bersama Komisi VII DPR RI telah membahas seluruh pasal dalam RUU ini.

Menurutnya, proses pembahasan RUU EBET telah selesai, namun masih menyisakan 2 pasal yang belum mencapai kesepakatan.

"Prosesnya sudah, tim sinkronisasi dan tim perumus sudah membahas 63 pasal, yang sudah disepakati ada 61 pasal, tinggal 2 pasal, yakni 1 pasal terkait energi baru dan 1 pasal terkait energi terbarukan. Isi 2 pasal yang terakhir ini terkait Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) atau sewa jaringan," terang Eniya pada Temu Media di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Eniya menjelaskan dalam dua pasal terakhir itu, Pemerintah mengusulkan terkait dengan PBJT yang isinya antara lain bahwa pemenuhan kebutuhan konsumen akan listrik yang bersumber dari Energi Baru/Energi Terbarukan wajib dilaksanakan berdasar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan dapat dilakukan dengan PBJT melalui mekanisme sewa jaringan.

Dalam hal PBJT melalui sewa jaringan, imbuh Eniya, usaha jaringan transmisi tenaga listrik wajib membuka akses pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Kemudian, PBJT melalui mekanisme sewa jaringan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

