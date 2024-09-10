Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Fluktuatif pada Level 7.650-7.750

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |07:58 WIB
IHSG Diprediksi Fluktuatif pada Level 7.650-7.750
IHSG Diprediksi Fluktuatif Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak fluktuatif pada perdagangan hari ini. Diprediksi IHSG akan berada pada level 7.700-7.750.

Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, penguatan IHSG masih cenderung tertahan di kisaran resisten 7.700-7.750 dalam dua pekan terakhir sampai dengan perdagangan Senin 9 September 2024.

“Oleh sebab itu, IHSG diperkirakan kembali fluktuatif di rentang 7.650-7.750 di hari ini,” kata Valdy dalam risetnya, Selasa (10/9/2024).

Dari eksternal, antisipasi potensi pemangkasan pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral Eropa (ECB) sebesar 25 basis poin ke level 4 persen di pekan ini (12/9) merubah sentimen pasar. Inflasi yang relatif persisten di Euro Area tidak menghalangi ECB untuk memangkas suku bunga acuan guna mendorong pemulihan aktivitas ekonomi di Kawasan tersebut.

Masih terkait kebijakan moneter, lanjut Valdy, pasar akan melanjutkan fokus ke FOMC pada 17 dan 18 September 2024 dan RDG BI beberapa hari setelahnya. The Fed diyakini memangkas suku bunga acuan, sementara BI diyakini menyampaikan dovish tone.

Halaman:
1 2
