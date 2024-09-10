Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Cek Rekomendasi Saham Cuan Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |08:18 WIB
Cek Rekomendasi Saham Cuan Hari Ini
Cek Rekomendasi Saham Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat sepanjang perdagangan. Pergerakan indeks akan berada di kisaran 7.651 – 7.720.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto pun merekomendasikan sejumlah saham untuk perdagangan hari ini.

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal di antaranya:

BBNI, buy, support 5550, resistance 6075.

Pergerakan harga membentuk pola falling wedge dengan neckline pada 5400 (pola sudah terkonfirmasi), dan potensi penutupan gap pada 6075.

MPMX, buy, support 1010, resistance 1055.

Pergerakan menguat dan potensi tutup gap pada 1055.

TINS, wait and see, support 915, resistance 1000.

Patah tren, potensi melemah menuju 915 sebagai support pertama.

SILO, wait and see, support 2880, resistance 3100.

Pelemahan dengan potensi pengujian support 2880.

Meski demikian, William Hartanto menilai pergerakan IHSG masih dalam kondisi strong uptrend, sudah berhasil menembus level 7.700 dan saat ini dalam pergerakan menuju 7.800.

"Waspada indikator MACD memperlihatkan pembentukan dead cross, biasanya ini menjadi indikasi bahwa IHSG mulai jenuh beli dan ada potensi koreksi sehat," tulis William dalam analisisnya, Selasa (10/9/2024).

