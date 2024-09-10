Advertisement
HOT ISSUE

Berikut Daftar Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Tanpa Modal

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |08:16 WIB
Berikut Daftar Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Tanpa Modal
Aplikasi Penghasilan Uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Daftar aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari tanpa modal. Lewat aplikasi-aplikasi ini, pengguna bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa dikonversikan menjadi saldo DANA, OVO, GoPay, atau pulsa tanpa harus mengeluarkan biaya.

Berikut adalah daftar aplikasi penghasil uang yang terbukti membayar dan dapat memberikan Anda saldo DANA hingga Rp100 ribu per hari.

1. Fiverr

Fiverr adalah marketplace freelance global yang menawarkan berbagai jenis pekerjaan, mulai dari desain grafis, penulisan, hingga pemrosesan data. Freelancer dapat bekerja sesuai keinginan mereka dan menghasilkan uang sesuai kesepakatan dengan klien. Penghasilan bisa dikonversikan ke saldo dompet digital.

2. MetroOpinion Survey Rewards

MetroOpinion adalah aplikasi survei online yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan memberikan opini. Pengguna bisa mendapatkan hingga Rp56.400 untuk setiap survei yang diselesaikan. Saldo ini bisa ditarik ke dompet digital setelah mencapai jumlah tertentu.

