HOME FINANCE SMART MONEY

5 Aplikasi Penghasil Uang 50 Ribu per Hari Langsung Cair

Zahra Aqilla Oktviona , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |21:11 WIB
5 Aplikasi Penghasil Uang 50 Ribu per Hari Langsung Cair
5 Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari Langsung Cair (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 5 aplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari langsung cair kini menjadi pilihan populer bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan secara mudah. Dengan hanya bermodalkan smartphone dan koneksi internet, pengguna bisa meraih keuntungan secara instan melalui aplikasi-aplikasi ini.

Melalui 5 aplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari langsung cair, Anda bisa dengan cepat mencairkan uang tanpa ribet. Aplikasi-aplikasi ini telah terbukti terpercaya dan memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin mendapatkan penghasilan tanpa harus keluar rumah.

Berikut ini 5 aplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari langsung cair seperti dirangkum, Jakarta, Senin (9/9/2024).

5 Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari Langsung Cair

 

1. Fizzo Novel

Aplikasi Fizzo Novel berbeda dari versi sebelumnya, yang mengharuskan pengguna membaca berita untuk mendapatkan uang. Saat ini Fizzo dapat menghasilkan uang dengan membaca dan menulis novel.

Semakin banyak poin yang dikumpulkan oleh penulis novel dan semakin banyak poin yang dikumpulkan oleh pembaca, sedangkan pembaca memperoleh poin dari setiap halaman novel yang dibaca.

2. Snack Video

Snack Video adalah aplikasi lain yang dapat menghasilkan Rp50 ribu gratis setiap hari, yang memungkinkan pengguna berbagi video pendek untuk menghasilkan uang tambahan. Untuk melakukannya, pengguna hanya perlu membuat video yang menarik dan menghibur, yang biasanya memiliki suka dan komentar.

Peluang untuk mendapatkan koin dalam aplikasi meningkat seiring dengan jumlah video yang ditonton, mendapatkan suka, dan komentar. Koin ini dapat dicairkan menjadi uang tunai melalui dompet digital atau rekening bank. Pengguna tidak hanya dapat membuat konten, tetapi mereka juga dapat menghasilkan koin dengan menyelesaikan misi dengan menyukai video yang dibuat oleh pengguna lain.

