Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Menguat ke Rp15.455 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |16:15 WIB
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp15.455 per Dolar AS
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada perdagangan ditutup menguat 1 poin atau 0,01 persen ke level Rp15.455 per dolar AS pada hari ini, Selasa (10/9/2024).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS melemah karena mengantisipasi pemotongan suku bunga AS membantu membatasi kerugian secara keseluruhan.

“Namun dolar AS mendapat beberapa tawaran beli minggu ini, di tengah posisi sebelum pembacaan inflasi hari Rabu,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Fokus minggu ini adalah pada data inflasi indeks harga konsumen, yang akan dirilis pada hari Rabu, untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang ekonomi AS. Tanda-tanda meredanya inflasi kemungkinan akan memacu peningkatan taruhan pada suku bunga yang lebih rendah dalam beberapa bulan mendatang.

Pembacaan inflasi hari Rabu muncul hanya seminggu sebelum pertemuan Federal Reserve, di mana bank sentral secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186611/airlangga-pmWD_large.jpg
Bye Dolar AS, Transaksi Mata Uang Lokal RI ke 6 Negara Tembus Rp336 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158443/rupiah-9syk_large.jpg
RI Tinggalkan Dolar AS, Transaksi Pakai Mata Uang Lokal Rp190,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/622/3077850/mata-uang-baru-1-juta-dolar-zimbabwe-berapa-rupiah-lwYdx1NWVW.png
Mata Uang Baru, 1 Juta Dolar Zimbabwe Berapa Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072593/tak-jadi-buang-dolar-as-india-anggota-brics-membelot-ke-amerika-mityLYbR3v.png
Tak Jadi Buang Dolar AS, India Anggota BRICS Membelot ke Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/320/3067582/disebut-anti-dolar-as-ini-penjelasan-bi-ootzwuUNBg.jpg
Disebut Anti Dolar AS, Ini Penjelasan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067141/gerakan-dedolarisasi-tapi-mengapa-dolar-as-masih-jadi-patokan-mata-uang-dunia-ini-jawabannya-2bkjkAflWm.jpg
Gerakan Dedolarisasi tapi Mengapa Dolar AS Masih Jadi Patokan Mata Uang Dunia? Ini Jawabannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement