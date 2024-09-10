Rupiah Ditutup Menguat ke Rp15.455 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada perdagangan ditutup menguat 1 poin atau 0,01 persen ke level Rp15.455 per dolar AS pada hari ini, Selasa (10/9/2024).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS melemah karena mengantisipasi pemotongan suku bunga AS membantu membatasi kerugian secara keseluruhan.

“Namun dolar AS mendapat beberapa tawaran beli minggu ini, di tengah posisi sebelum pembacaan inflasi hari Rabu,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Fokus minggu ini adalah pada data inflasi indeks harga konsumen, yang akan dirilis pada hari Rabu, untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang ekonomi AS. Tanda-tanda meredanya inflasi kemungkinan akan memacu peningkatan taruhan pada suku bunga yang lebih rendah dalam beberapa bulan mendatang.

Pembacaan inflasi hari Rabu muncul hanya seminggu sebelum pertemuan Federal Reserve, di mana bank sentral secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.