Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Daud Yordan, Ini Fakta Petinju Andalan Indonesia yang Pernah Dibayar Rp300 Ribu

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |16:17 WIB
Sumber Kekayaan Daud Yordan, Ini Fakta Petinju Andalan Indonesia yang Pernah Dibayar Rp300 Ribu
Fakta petinju andalan Indonesia Daud Yordan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daud Yordan menjadi petinju andalan Indonesia. Selama perjalanan kariernya, Daud Yordan pernah dibayar Rp300.000.

Terbaru, aksi comeback Daud Yordan berhasil menang melawan petinju asal Argentina Hernan Leandro Carrizo pada event bertajuk Laga di Khatulistiwa.

Daud Yordan keluar sebagai pemenang usai memukul jatuh Carrizo di ronde kesembilan. Daud Yordan dan Hernan Leandro Carrizo saling berhadapan di GOR Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (7/9/2024) pukul 21.00 WIB.

Hasil kemenangan ini membuat Daud Yordan berhak memenangkan memperebutkan gelar dunia badan tinju IBA pada kelas ringan super. Kemenangan Daud Yordan juga menjadi spesial sebab sekaligus menandai comebacknya ke ring tinju setelah terakhir bertarung pada Juli 2022 lalu.

Berikut ini fakta-fakta Daud Yordan menjadi petinju andalan Indonesia seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

1. Daud Yordan Pernah Dibayar Rp300 Ribu

Sudah banyak prestasi yang diraih Daud Yordan. Namun, sebelum mencapai titik ini, Daud Yordan pernah dibayar sebesar Rp300 ribu saat merintis karier. Dia tidak menyerah meskipun saat itu dibayar Rp300 ribu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243/hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190159/budi_hartono-4M19_large.jpg
Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3190100/orang_terkaya_di_indonesia-zLak_large.png
10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189879/orang_terkaya_di_indonesia-eR3X_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Berikut Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement