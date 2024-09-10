Sumber Kekayaan Daud Yordan, Ini Fakta Petinju Andalan Indonesia yang Pernah Dibayar Rp300 Ribu

JAKARTA - Daud Yordan menjadi petinju andalan Indonesia. Selama perjalanan kariernya, Daud Yordan pernah dibayar Rp300.000.

Terbaru, aksi comeback Daud Yordan berhasil menang melawan petinju asal Argentina Hernan Leandro Carrizo pada event bertajuk Laga di Khatulistiwa.

Daud Yordan keluar sebagai pemenang usai memukul jatuh Carrizo di ronde kesembilan. Daud Yordan dan Hernan Leandro Carrizo saling berhadapan di GOR Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (7/9/2024) pukul 21.00 WIB.

Hasil kemenangan ini membuat Daud Yordan berhak memenangkan memperebutkan gelar dunia badan tinju IBA pada kelas ringan super. Kemenangan Daud Yordan juga menjadi spesial sebab sekaligus menandai comebacknya ke ring tinju setelah terakhir bertarung pada Juli 2022 lalu.

Berikut ini fakta-fakta Daud Yordan menjadi petinju andalan Indonesia seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

1. Daud Yordan Pernah Dibayar Rp300 Ribu

Sudah banyak prestasi yang diraih Daud Yordan. Namun, sebelum mencapai titik ini, Daud Yordan pernah dibayar sebesar Rp300 ribu saat merintis karier. Dia tidak menyerah meskipun saat itu dibayar Rp300 ribu.