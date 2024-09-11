IHSG Berpotensi ke Level 7.800, Simak Analisanya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berada di zona pada perdagangan hari ini. IHSG akan kembali menguat pada level 7.720–7.800.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, level 7.800 semakin dekat, dan IHSG (sementara ini) tidak memiliki demand zone maupun indikasi jenuh beli yang perlu diperhatikan untuk persiapan menghadapi koreksi sehat.

"Dari volume perdagangan kemarin pun sudah cukup memperjelas kondisi euforia pasar dan kemantapan arah IHSG menuju level 7.800," tulis William dalam analisisnya, Rabu (11/9/2024).

Perkiraan William, setiap kali mencapai level psikologis baru, akan terjadi aksi profit taking pada IHSG, namun pada saat itu Anda hanya perlu memperhatikan saham-saham yang Anda miliki, apakah sudah patah tren atau belum.

"Jika belum, maka koreksi tersebut adalah koreksi yang aman dan tidak memerlukan respon kepanikan," katanya.

Perdagangan kemarin disertai dengan net buy asing sebesar 236 miliar dan nilai transaksi kembali menyentuh 10T. Daya beli nampak kuat dan mampu menopang IHSG menuju level 7.800.

"Pergerakan IHSG masih dalam kondisi strong uptrend, sudah berhasil menembus level 7.700 dan saat ini dalam pergerakan menuju 7.800," ujarnya.

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

TPIA, wait and see, support 8850, resistance 9975.

Pergerakan harga membentuk pola inverted head & shoulders, dengan neckline pada 9150 (pola belum terkonfirmasi dan support 8850 adalah persiapan target apabila pola tersebut terkonfirmasi).

AUTO, buy, support 2250, resistance 2400.

Trend following dengan posisi candlestick menguat di atas MA5 dan MA20.