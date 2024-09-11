Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Penjualan Mobil Astra (ASII) Capai 42.195 Unit hingga Agustus 2024

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |18:53 WIB
Penjualan Mobil Astra (ASII) Capai 42.195 Unit hingga Agustus 2024
Penjualan mobil Astra naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) mencatat penjualan mobil sebanyak 42.195 unit hingga Agustus 2024 dengan pangsa pasar 55%.

Sementara penjualan mobil nasional pada Agustus 2024 sebesar 76.304 unit. Angka tersebut naik 2.075 unit atau 2,79% dibandingkan penjualan Juli 2024 sebanyak 74.229 unit.

”Astra menyambut baik peningkatan kinerja penjualan mobil nasional pada Agustus 2024. Astra senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan serta selalu beradaptasi dengan kondisi pasar yang kian dinamis,” ujar Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto dalam keterangan resminya, Rabu (11/9/2024).

Tercatat, penjualan total Toyota dan Lexus masih mendominasi pasar mobil nasional di bulan Agustus 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/278/3165761/astra_realisasikan_belanja_modal-S39v_large.jpg
Astra (ASII) Realisasikan Belanja Modal Rp8,8 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/278/3002683/astra-international-asii-tebar-dividen-jumbo-rp17-04-triliun-hm7fzpZ5lB.jpeg
Astra International (ASII) Tebar Dividen Jumbo Rp17,04 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/278/3002228/astra-international-asii-cetak-laba-rp7-46-triliun-di-3-bulan-pertama-2024-UdAgtTWST2.jpg
Astra International (ASII) Cetak Laba Rp7,46 Triliun di 3 Bulan Pertama 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/278/2912117/pendapatan-tumbuh-8-83-astra-international-asii-cetak-laba-rp25-69-triliun-hingga-kuartal-iii-2023-5daNLE8TGy.jfif
Pendapatan Tumbuh 8,83%, Astra International (ASII) Cetak Laba Rp25,69 Triliun hingga Kuartal III-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/278/2864004/astra-international-asii-angkat-eks-bos-ojk-muliaman-hadad-jadi-komisaris-GsAcXuGBnW.jfif
Astra International (ASII) Angkat Eks Bos OJK Muliaman Hadad Jadi Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/278/2850176/anak-usaha-astra-international-asii-segera-akuisisi-olx-indonesia-prUm1RuSYs.png
Anak Usaha Astra International (ASII) Segera Akuisisi OLX Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement