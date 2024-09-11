Penjualan Mobil Astra (ASII) Capai 42.195 Unit hingga Agustus 2024

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) mencatat penjualan mobil sebanyak 42.195 unit hingga Agustus 2024 dengan pangsa pasar 55%.

Sementara penjualan mobil nasional pada Agustus 2024 sebesar 76.304 unit. Angka tersebut naik 2.075 unit atau 2,79% dibandingkan penjualan Juli 2024 sebanyak 74.229 unit.

”Astra menyambut baik peningkatan kinerja penjualan mobil nasional pada Agustus 2024. Astra senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan serta selalu beradaptasi dengan kondisi pasar yang kian dinamis,” ujar Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto dalam keterangan resminya, Rabu (11/9/2024).

Tercatat, penjualan total Toyota dan Lexus masih mendominasi pasar mobil nasional di bulan Agustus 2024.