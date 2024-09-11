Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Angkasa Pura Buka Opsi IPO Melantai di BEI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |20:15 WIB
Angkasa Pura Buka Opsi IPO Melantai di BEI
IPO Bei (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports buka peluang untuk menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan IPO (Initial Public Offering) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi menjelaskan, usai penggabungan AP I dan AP II pada tahap awal memang masih melakukan konsolidasi internal. Seperti memperbaiki organisasi, peningkatan kualitas SDM, hingga menyelaraskan model bisnis antara kedua operator bandara tersebut.

"Kalau sekarang sih saya lebih fokus kepada konsolidasi internal, agar Angkasa Pura itu benar-benar bisa berperan secara maksimal untuk mencapai objektif yang dilakukan dan opsi itu (IPO) kemungkinan kedepannya bisa kita pertimbangkan," ujar Faik di Bandara Soekarno - Hatta, Rabu (11/9/2024).

Menurut Faik, setidaknya ada 3 objektif utama dari penggabungan AP I dan AP II menjadi InJourney Airports. Pertama membangun konektivitas udara untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sekaligus mendorong sektor pariwisata.

Kedua, melakukan penataan bandara. Sebab menurutnya Bandara akan menjadi etalase Indonesia bagi para tamu mancanegara yang datang ke Indonesia. Contohnya, beautifikasi terminal Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan optimalisasi kapasitas dan fasilitas Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189795/ipo_bei-xPZQ_large.jpg
OJK Ungkap Penyebab Jumlah IPO Turun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183883/ipo_bei-EL1e_large.jpg
3 Perusahaan Bakal Masuk Pipeline IPO di Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement