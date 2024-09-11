Angkasa Pura Buka Opsi IPO Melantai di BEI

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports buka peluang untuk menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan IPO (Initial Public Offering) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi menjelaskan, usai penggabungan AP I dan AP II pada tahap awal memang masih melakukan konsolidasi internal. Seperti memperbaiki organisasi, peningkatan kualitas SDM, hingga menyelaraskan model bisnis antara kedua operator bandara tersebut.

BACA JUGA: OJK Perketat Pengawasan Usai Skandal Kasus Suap IPO

"Kalau sekarang sih saya lebih fokus kepada konsolidasi internal, agar Angkasa Pura itu benar-benar bisa berperan secara maksimal untuk mencapai objektif yang dilakukan dan opsi itu (IPO) kemungkinan kedepannya bisa kita pertimbangkan," ujar Faik di Bandara Soekarno - Hatta, Rabu (11/9/2024).

Menurut Faik, setidaknya ada 3 objektif utama dari penggabungan AP I dan AP II menjadi InJourney Airports. Pertama membangun konektivitas udara untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sekaligus mendorong sektor pariwisata.

Kedua, melakukan penataan bandara. Sebab menurutnya Bandara akan menjadi etalase Indonesia bagi para tamu mancanegara yang datang ke Indonesia. Contohnya, beautifikasi terminal Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan optimalisasi kapasitas dan fasilitas Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.