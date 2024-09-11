Advertisement
HOT ISSUE

Sederet BLT yang Bisa Didapatkan Bulan September

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |03:07 WIB
Sederet BLT yang Bisa Didapatkan Bulan September
Bansos yang cair bulan September (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Sederet BLT yang bisa didapatkan bulan September 2024. Anggaran bansos ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2024 yang mencapai Rp496,8 triliun.

Bansos yang dicairkan ada 4 jenis seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, BLT dana desa dan bansos beras 10 kilogram. Berikut ini ulasannya:

Berikut ini bansos PKH yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan kategorinya, yaitu:

• Anak usia 0-6 tahun : Mendapatkan bantuan sebesar Rp750 ribu per tahap atau Rp3 juta per tahun.

• Pendidikan SD/Sederajat : Mendapatkan bantuan sebesar Rp225 ribu per tahap atau Rp900 ribu per tahun.

• Pendidikan SMP/Sederajat : Mendapatkan bantuan sebesar Rp375 ribu per tahap atau Rp1,5 juta per tahun.

• Pendidikan SMA/Sederajat : Mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu per tahap atau Rp2 juta per tahun.

