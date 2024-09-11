Intip Harta Kekayaan Aida S Budiman yang Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner LPS

Kekayaan Aida S Budiman yang Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner LPS. (Foto :Okezone.com/IPB)

JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida Suwandi Budiman bakal dilantik menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini di Istana Negara.

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rabu (11/9/2024), Aida Suwandi tercatat memiliki harta senilai Rp34,4 miliar atau Rp34.478.575.421. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp15,8 miliar atau Rp15.830.000.000.

Selain itu, berdasarkan catatan LHKPN, Aida Suwandi tercatat memiliki hutang sebesar Rp2.640.657.000.

BACA JUGA: Profil Aida Suwandi Budiman yang Akan Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner LPS

Berikut rincian daftar kekayaan Aida Suwandi yang dirangkum oleh MNC Portal Indonesia:

A. Tanah dan Bangunan Rp15.830.000.000

1. Bangunan Seluas 56.5 m2 di Kab / Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri Rp500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/150 m2 di Kab / Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri Rp2.355.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/300 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri Rp4.225.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/119 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, Hasil Sendiri Rp8.750.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp2.195.000.000

1. Mobil, Toyota Micro/Minibus Tahun 2023, Hasil Sendiri Rp550.000.000

2. Mobil, Mercedes Benz Mobil Penumpang Tahun 2023 Hasil Sendiri Rp1.645.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya Rp326.000.000

D. Surat Berharga Rp5.036.355.538

E. Kas dan Setara Kas Rp13.731.876.883

Sub Total Rp37.119.232.421