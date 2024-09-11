Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Penyebab Kelas Menengah RI Jatuh Miskin

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |10:35 WIB
5 Penyebab Kelas Menengah RI Jatuh Miskin
5 Penyebab Kelas Menengah RI Jatuh Miskin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 5 penyebab kelas menengah Indonesia jatuh miskin. Jumlah kelas menengah di Indonesia kian merosot yang disebabkan oleh 5 faktor yang mendorong kelompok menengah turun level menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class (AMC).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, penyebab pertama adalah lemahnya industri manufaktur yang menjadi faktor utama. Hampir sebagian besar kinerja manufaktur pada kuartal ke II-2024 mengalami tekanan, terutama padat karya.

Anjloknya kinerja industri manufaktur di dalam negeri membuat banyak perusahaan di bidang ini melakukan efisiensi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Deindustrialisasi prematur atau menurunnya porsi industri terhadap PDB juga berimbas ke PHK massal,” ujar Bhima kepada MNC Portal, Jakarta.

Kedua, tingginya suku bunga perbankan yang mempengaruhi cicilan rumah, kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lainnya. Saat ini, Bank Indonesia (BI) masih mempertahankan BI Rate sebesar 6,25 persen.

 

Ketiga, booming harga komoditas sudah lewat sehingga pekerja di sektor sawit, nikel dan batu bara tidak mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan dibanding tahun 2021.

Halaman:
1 2
