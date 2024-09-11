Usulan Tambahan Anggaran Rp66 Miliar Ditolak, Erick Thohir: Ini Cobaan

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan usulan pagu anggaran 2025 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditolak. Di mana nilai pagu yang diusul untuk ditambahkan di tahun depan sebesar Rp66 miliar.

Menurutnya, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 tetap di angka Rp277 miliar, turun dari pagu tahun lalu, yakni Rp284,36 miliar.

“Ya memang anggarannya ternyata tetap,” ujar Erick saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (11/9/2024).

Meski usulan tambahan anggaran tidak disetujui, DPR justru mempertahankan angka atas target dividen BUMN senilai Rp90 triliun di tahun depan. Jumlah ini meroket dari realisasi dividen tahun sebelumnya yaitu, Rp85 triliun.

“Tetapi target dividen naik menjadi Rp90 triliun. Jadi ya, mungkin ini bagian dari cobaan buat kami di BUMN,” paparnya.