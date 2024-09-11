Pantun Perpisahan Erick Thohir ke Anggota DPR

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memberikan pantun perpisahan ke Komisi VI DPR RI. Pantun perpisahan ini dia sampaikan saat melakukan rapat kerja (raker) untuk terakhir kalinya dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (11/9/2024).

Rapat ini membahas pagu anggaran Kementerian BUMN dan target dividen perseroan di 2025. Dalam rapat tersebut, Erick mengaku selama lima tahun terakhir Komisi VI DPR tidak hanya menjadi mitra yang solid, namun juga rekan yang dapat menjaga prinsip check and balance atas tupoksi Kementerian BUMN.

Berikut pantun Erick Thohir:

Masuk Senayan, mengucap salam, sebelum pergi kita berbaris rapi, terima kasih untuk Komisi IV atas sinergi yang bermanfaat bagi negeri.

Ke Pulau Seribu, mendayung sampan, sampai di sana membakar ikan, jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan, izinkan mohon maaf kami sampaikan.