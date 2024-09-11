KAI Logistik Catat Angkutan Limbah B3 Naik Jadi 1.500 Ton

JAKARTA – KAI Logistik mencatat angkutan limbah B3 naik jadi 1.500 ton atau melebihi 32% dari target bulan yakni 1.135 ton. Anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini memantapkan posisinya di industri logistik tanah air dengan komitmen memperkuat logistik nasional.

KAI Logistik mengelola lebih dari 12 juta ton volume barang pada semester I 2024. Hingga Agustus, KAI Logistik berhasil mengelola lebih dari 17 juta ton volume yang dilayani dari berbagai segmen produk di antaranya Kalog Express, Kalog Plus dan Kalog Pro.

Memasuki semester dua, secara keseluruhan mengalami peningkatan hingga lebih dari 20% dari rata-rata capaian bulanan di semester 1. Selain pengelolaan batu bara dan angkutan retail, angkutan Limbah B3 turut mengalami peningkatan signifikan.

Direktur Utama KAI Logistik Fredi Firmansyah mengungkapkan pada periode Agustus, tren kinerja mengalami peningkatan yang signifikan khususnya pada layanan Angkutan Limbah B3.

“Sepanjang semester 1 tahun 2024, angkutan limbah B3 menyentuh angka lebih dari 2.250 ton sehingga kinerja pada Juli dan Agustus sebesar 2.300 ton telah melebihi capaian kinerja volume secara keseluruhan pada semester 1 tahun 2024,” kata dia, Rabu (11/9/2024).