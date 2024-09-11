Indonesia Libas Malaysia, Prajogo Pangestu Lebih Tajir dari Robert Kuok! Punya Harta Rp1.200 Triliun

Indonesia Libas Malaysia, Prajogo Pangestu Lebih Tajir dari Robert Kuok (Foto: Robert Kuok/Forbes)

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan orang terkaya Indonesia dan Malaysia. Kedua negara mempunyai miliarder dengan harta fantastis yang masuk daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2024.

Orang terkaya di Indonesia ditempati Prajogo Pangestu. Sementara, orang terkaya di Malaysia diduduki Robert Kuok. Lalu jika dibandingkan, lebih tajir siapa Prajogo Pangestu atau Robert Kuok?

1. Prajogo Pangestu

Harta kekayaan Prajogo Pangestu mencapai USD78,2 miliar atau setara Rp1.212,1 triliun. Harta kekayaan Prajogo Pangestu terus mengalami kenaikan.

Dengan harta kekayaan tembus Rp1.200 triliun lebih, miliarder berusia 80 tahun tersebut berada di peringkat 22 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2024.

Sumber kekayaan Prajogo Pangestu berasal dari bisnis petrokimia hingga energi terbarukan. Prajogo Pangestu merupakan anak seorang pedagang karet yang memulai bisnis perkayuan pada akhir 1970-an. Sebelum jadi orang terkaya di Indonesia, dirinya juga pernah bekerja sebagai sopir angkot.