10 Aplikasi Penghasil Saldo Dana Terbukti Membayar 2024

JAKARTA - Ini 10 aplikasi penghasil saldo dana terbukti membayar tahun 2024. Aplikasi penghasil dana terpercaya yang bisa jadi referensi aplikasi bila sedang butuh dana untuk tambahan uang jajan.

Berikut adalah beberapa aplikasi yang bisa membantu menghasilkan tambahan uang saldo dana yang telah dirangkum Okezone.

1. Islands King

Game petualangan ini memberikan sebuah rewards berupa poin setiap menyelesaikan misi. Poin tersebut dapat ditukarkan menjadi saldo DANA.

2. ISUL

Aplikasi ini adalah sebuah game asah otak yang berisikan permainan matematika sederhana, tebak angka dan juga tebak kata. Setiap yang didapat bisa ditukarkan menjadi saldo DANA.

3. Jeton

Aplikasi yang menawarkan berbagai jenis permainan seperti tebak kata, teka-teki silang, dan game petualangan. Koin yang dikumpulkan dapat ditukarkan menjadi saldo DANA

4. Spin the Wheel

Aplikasi yang menawarkan permainan dengan hanya memutar roda lalu menyelesaikan misi untuk mendapatkan koin yang bisa ditukar saldo DANA.

5. mRewards

Aplikasi ini tinggal menjalankan misi untuk mendapatkan hadiah berupa koin. Koin tersebut dapat ditukarkan menjadi saldo DANA atau digunakan untuk mengikuti sebuah event

6. Game Mager

Aplikasi ini menawarkan bercamam game sederhana untuk mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan menjadi saldo DANA

7. Cash Zine

Aplikasi ini menyediakan sebuah artikel menarik. menyelesaikan misi atau membaca artikel kita bisa mendapatkan sebuah koin yang bisa ditukarkan saldo DANA