Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Aplikasi Penghasil Saldo Dana Terbukti Membayar 2024

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |11:11 WIB
10 Aplikasi Penghasil Saldo Dana Terbukti Membayar 2024
10 Aplikasi Penghasil Saldo Dana Terbukti Membayar 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini 10 aplikasi penghasil saldo dana terbukti membayar tahun 2024. Aplikasi penghasil dana terpercaya yang bisa jadi referensi aplikasi bila sedang butuh dana untuk tambahan uang jajan.

Berikut adalah beberapa aplikasi yang bisa membantu menghasilkan tambahan uang saldo dana yang telah dirangkum Okezone.

1. Islands King

Game petualangan ini memberikan sebuah rewards berupa poin setiap menyelesaikan misi. Poin tersebut dapat ditukarkan menjadi saldo DANA.

2. ISUL

Aplikasi ini adalah sebuah game asah otak yang berisikan permainan matematika sederhana, tebak angka dan juga tebak kata. Setiap yang didapat bisa ditukarkan menjadi saldo DANA.

3. Jeton

Aplikasi yang menawarkan berbagai jenis permainan seperti tebak kata, teka-teki silang, dan game petualangan. Koin yang dikumpulkan dapat ditukarkan menjadi saldo DANA

4. Spin the Wheel

Aplikasi yang menawarkan permainan dengan hanya memutar roda lalu menyelesaikan misi untuk mendapatkan koin yang bisa ditukar saldo DANA.

5. mRewards

Aplikasi ini tinggal menjalankan misi untuk mendapatkan hadiah berupa koin. Koin tersebut dapat ditukarkan menjadi saldo DANA atau digunakan untuk mengikuti sebuah event

6. Game Mager

Aplikasi ini menawarkan bercamam game sederhana untuk mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan menjadi saldo DANA

7. Cash Zine

Aplikasi ini menyediakan sebuah artikel menarik. menyelesaikan misi atau membaca artikel kita bisa mendapatkan sebuah koin yang bisa ditukarkan saldo DANA

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement