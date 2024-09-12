7 Cara Nonton YouTube Dapat Uang Terbaru 2024, Dijamin Menghasilkan!

JAKARTA - 7 cara nonton YouTube dapat uang terbaru 2024 yang akan dibahas pada artikel ini. Kerap menjadi perbincangan warganet, bagaimana tidak sekarang hanya dengan menonton YouTube tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga bisa menjadi sumber penghasilan.

Di tahun 2024, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan uang hanya dengan menonton video YouTube.

Berikut ini 7 cara nonton YouTube dapat uang terbaru 2024 yang dijamin menghasilkan yang telah dirangkum Okezone, Kamis (12/9/2024):

1. Bergabung dengan Program Partner YouTube

Untuk bergabung dalam Program Partner YouTube, kamu perlu memiliki minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang publik dalam setahun terakhir. Selain itu, usia minimal yang dibutuhkan adalah 18 tahun atau dengan persetujuan wali.

Setelah diterima, kamu bisa memonetisasi video melalui berbagai fitur seperti pendapatan iklan, langganan channel, hingga Super Chat dan Super Stickers.