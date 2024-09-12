Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Harga Sewa Ritel di Jakarta Naik 3%

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |21:03 WIB
Harga Sewa Ritel di Jakarta Naik 3%
Sewa Ritel di Jakarta Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Konsultan properti Knight Frank Indonesia mencatat rata-rata harga sewa ritel di Jakarta mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan semester lalu, mencapai Rp782.010 per meter persegi per bulan.

Kenaikan harga ini juga diikuti oleh peningkatan rata-rata biaya servis charge sebesar Rp162.320 per bulan.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan bahwa tingkat okupansi ruang ritel secara keseluruhan turun tipis 0,45 persen dibandingkan tahun lalu, berada di angka 77,79 persen.

“Hal ini adanya perbedaan tingkat okupansi antara ritel strata dan sewa,” katanya dikutip Antara, Kamis (12/9/2024).

Ritel atau mal memiliki dua jenis kepemilikan, yaitu strata dan sewa. Pada ritel strata, unit atau ruko dapat dibeli dan menjadi hak milik pemilik. Sedangkan pada ritel sewa, unit atau ruko hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Mereka menyewa dari pemilik properti.

