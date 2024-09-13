Pembangunan Cetak Sawah 1 Juta Hektare di Merauke Masuk Proyek Strategis Nasional

JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan cetak sawah 1 juta hektare (Ha) di Merauke sebagai program strategis nasional untuk lumbung pangan nasional. Program tersebut bukan investasi atau proyek swasta.

Dansatgas BKO Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani pun melakukan sosialisasi program strategis tersebut kepada masyarakat Papua. Dirinya mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam.

"Pembangunan 1 juta hektare sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta. Semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," ujarnya Ahmad Rizal, Jumat (13/9/2024).

Program Strategis Nasional pembangunan 1 juta Hektar murni untuk mensejahterakan masyarakat pedalaman Papua khususnya di Merauke Papua Selatan.

“Program stragegis nasional dilakukan di Merauke karena pemerintah melihat Merauke memiliki potensi yang luar biasa sumber daya pertaniannya. Lahannya luas dan datar, subur, airnya juga melimpah, cuaca juga sangat mendukung untuk budi daya padi sepanjang tahun," ujarnya.