HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Dia Penampakan Susu Ikan yang Masuk di Program Makan Bergizi Gratis

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |15:57 WIB
Ini Dia Penampakan Susu Ikan yang Masuk di Program Makan Bergizi Gratis
Penampakan susu ikan yang tengah jadi perbincangan masyarakat (Foto: KKP)
A
A
A

JAKARTA – Ini dia penampakan susu ikan yang tengah menjadi perbincangan masyarakat. Susu ikan menjadi viral lantaran masuk dalam program makanan bergizi gratis Prabowo-Gibran.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut susu ikan merupakan minuman protein salah satu produk turunan dari Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang diolah dan disajikan menyerupai susu. Produk ini merupakan salah satu hasil hilirisasi perikanan yang saat ini terus digalakkan KKP.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo menyampaikan nama susu ikan adalah branding dari inovasi produk turunan HPI untuk mudah dikenal dan dikonsumsi masyarakat mengenal produk tersebut.

"Jadi bukan dalam arti susu yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari HPI," terang Budi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Adapun HPI, adalah ekstrak protein ikan hasil penelitian tim biotechnologi Libang KKP tahun 2017 dengan memanfaatkan ikan rendah ekonomi seperti petek, selar, tamban, dan belok. Industri ini akan menjadi faktor penting pemicu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Waktu itu, kami menggandeng pelaku usaha hingga dapat diakselerasi skala industri sebagai solusi swasembada protein memanfaatkan produk laut nusantara" ujarnya.

Halaman:
1 2
