IHSG Sepekan Cetak Rekor, Tembus Level Baru di 7.812

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor selama perdagangan pekan ini. Bahkan IHSG menembus level closing all time high di 7.812,13.

Mengutip data perdagangan BEI, Sabtu (14/9/2024), IHSG mencetak rekor baru dan menguat sebesar 0,18% ke level 7.812,131 dari rekor sebelumnya pada level 7.798,154 pada Kamis (12/9/2024).

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian bursa yang tumbuh sebesar 40,10 persen menjadi Rp14,98 triliun dari Rp10,69 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan turut meningkat 1,66 persen menjadi sebanyak 1,14 juta kali transaksi dari 1,12 juta kali transaksi sepekan sebelumnya.

Kemudian, rata-rata volume transaksi harian bursa mengalami kenaikan sebesar 10,79 persen menjadi 23,34 miliar lembar saham dari 21,97 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Market cap meningkat sebesar 1,31 persen menjadi Rp13.390 triliun dari Rp13.217 triliun pada pekan lalu.

Investor asing terpantau masuk bursa saham senilai Rp3,49 triliun selama sepekan.