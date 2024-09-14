Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gubernur Terpilih Harus Siapkan Pembaruan Kota Jakarta

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |22:06 WIB
Gubernur Terpilih Harus Siapkan Pembaruan Kota Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Harus Siapkan Pembaruan Kota Jakarta. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonergoro berharap Gubernur DKI Jakarta terpilih dapat membuat program regenerasi perkotaan. Pasalnya Jakarta yang menuju kota go global belum juga masuk sebagai Kota Paling Layak Huni.

"Saya pikir siapapun yang akan terpilih sebagai gubernur Jakarta setidaknya harus mencetuskan satu proyek pembaruan perkotaan," ujarnya.

Menurut Bambang, praktik terbaik dalam regenerasi perkotaan di kota-kota global antara lain, New York City yang mengubah jalur kereta api tua menjadi taman publik. Tokyo, meskipun memiliki ruang terbatas, telah memaksimalkan penggunaan lahan melalui proyek infill vertikal dan pengembangan mixed-use neighborhoods.

"Contoh Tokyo relevan bagi Jakarta dalam hal keterbatasan ruang," ujarnya.

Kemudian London, proyek redevelopmen King's Cross adalah contoh sukses regenerasi perkotaan, mengubah lahan industri tua menjadi distrik campuran yang dinamis, meningkatkan aktivitas ekonomi dan vitalitas perkotaan.

"Saya pikir siapapun yang akan terpilih sebagai gubernur Jakarta setidaknya harus mencetuskan satu proyek pembaruan perkotaan," ujarnya.

Bambang pun memberikan beberapa rekomendasi untuk regenerasi perkotaan Jakarta:

1. Strengthening zoning regulations and incentives. Memperkuat regulasi dan insentif zonasi. Dorong pembangunan kembali ruang-ruang yang tidak terpakai melalui insentif keuangan, seperti keringanan pajak atau subsidi untuk proyek infill.

"Proyek intinya menurut saya adalah berupa perumahan publik," ujarnya.

2. Promote public-private partnerships. Mempromosikan kemitraan publik-swasta. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta perlu diperluas untuk mendanai proyek regenerasi skala besar dan pengembangan infrastruktur.

Skema ini juga bisa membiayai perumahan publik.

3. Adopt sustainable urban design. Mengadopsi desain kota berkelanjutan, Standar bangunan hijau dan infrastruktur ramah lingkungan harus diprioritaskan untuk mengatasi tantangan lingkungan di Jakarta sekaligus meningkatkan kelayakhunian kota.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/320/3090301/segini-gaji-gubernur-jakarta-kursi-yang-diperebutkan-pramono-anung-vs-ridwan-kamil-HALeKWL3CU.jpg
Segini Gaji Gubernur Jakarta, Kursi yang Diperebutkan Pramono Anung vs Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090176/segini-harta-kekayaan-pramono-anung-yang-unggul-di-hasil-quick-count-pilkada-jakarta-2024-o29ukabsfM.jfif
Segini Harta Kekayaan Pramono Anung yang Unggul di Hasil Quick Count Pilkada Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/320/3087974/ridwan-kamil-ibu-ibu-jakarta-ingin-hidup-lebih-murah-dan-mudah-jvkbUFIxDR.jpg
Ridwan Kamil: Ibu-Ibu Jakarta Ingin Hidup Lebih Murah dan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/320/3087968/4-jurus-ridwan-kamil-atasi-macet-jakarta-R6hMyMsglK.jpg
4 Jurus Ridwan Kamil Atasi Kemacetan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/320/3086788/jadi-gubernur-jakarta-rk-bakal-konversi-motor-ojol-jadi-listrik-J2vN26e7hf.jfif
Jadi Gubernur Jakarta, RK Bakal Konversi Motor Ojol Jadi Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/320/3086774/singgung-si-kaya-dan-si-miskin-pramono-jakarta-bukan-hanya-tentang-scbd-menteng-NuVVGclShK.jfif
Singgung si Kaya dan si Miskin, Pramono: Jakarta Bukan Hanya Tentang SCBD-Menteng
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement