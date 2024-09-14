Gubernur Terpilih Harus Siapkan Pembaruan Kota Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Harus Siapkan Pembaruan Kota Jakarta. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonergoro berharap Gubernur DKI Jakarta terpilih dapat membuat program regenerasi perkotaan. Pasalnya Jakarta yang menuju kota go global belum juga masuk sebagai Kota Paling Layak Huni.

"Saya pikir siapapun yang akan terpilih sebagai gubernur Jakarta setidaknya harus mencetuskan satu proyek pembaruan perkotaan," ujarnya.

Menurut Bambang, praktik terbaik dalam regenerasi perkotaan di kota-kota global antara lain, New York City yang mengubah jalur kereta api tua menjadi taman publik. Tokyo, meskipun memiliki ruang terbatas, telah memaksimalkan penggunaan lahan melalui proyek infill vertikal dan pengembangan mixed-use neighborhoods.

"Contoh Tokyo relevan bagi Jakarta dalam hal keterbatasan ruang," ujarnya.

Kemudian London, proyek redevelopmen King's Cross adalah contoh sukses regenerasi perkotaan, mengubah lahan industri tua menjadi distrik campuran yang dinamis, meningkatkan aktivitas ekonomi dan vitalitas perkotaan.

"Saya pikir siapapun yang akan terpilih sebagai gubernur Jakarta setidaknya harus mencetuskan satu proyek pembaruan perkotaan," ujarnya.

Bambang pun memberikan beberapa rekomendasi untuk regenerasi perkotaan Jakarta:

1. Strengthening zoning regulations and incentives. Memperkuat regulasi dan insentif zonasi. Dorong pembangunan kembali ruang-ruang yang tidak terpakai melalui insentif keuangan, seperti keringanan pajak atau subsidi untuk proyek infill.

"Proyek intinya menurut saya adalah berupa perumahan publik," ujarnya.

2. Promote public-private partnerships. Mempromosikan kemitraan publik-swasta. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta perlu diperluas untuk mendanai proyek regenerasi skala besar dan pengembangan infrastruktur.

Skema ini juga bisa membiayai perumahan publik.

3. Adopt sustainable urban design. Mengadopsi desain kota berkelanjutan, Standar bangunan hijau dan infrastruktur ramah lingkungan harus diprioritaskan untuk mengatasi tantangan lingkungan di Jakarta sekaligus meningkatkan kelayakhunian kota.