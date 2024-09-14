Urus Izin Usaha, Kini Bisa di 10 Mal Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan layanan PTSP Goes to Mall di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta. PTSP Goes to Mall pekan ini dilaksanakan di AEON MALL Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra menjelaskan, melalui PTSP Goes to Mall, masyarakat maupun pelaku usaha dapat berkonsultasi dan mengurus berbagai dokumen perizinan/ nonperizinan, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Praktik (SIP), Perizinan Bangunan Gedung dan perizinan/nonperizinan lainnya.

“Agar warga lebih mudah dalam mengurus berbagai perizinan. Selain itu, kami juga memiliki inovasi Layanan Jasa Desain Gambar Teknik Perizinan dan Nonperizinan, Gratis. Bagi warga Jakarta yang mungkin akan melakukan kegiatan membangun atau merenovasi rumah, dan memerlukan desain bangunan, bisa kami bantu juga di sini,” ungkap Benni. Sabtu (14/09/2024).

Benni mengatakan, tahun ini PTSP Goes to Mall hadir secara masif di sejumlah pusat perbelanjaan atau mall di wilayah Jakarta. Ia menyebut hadirnya penyelenggaraan PTSP di ruang-ruang publik tersebut dapat menjawab tantangan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

“Tahun ini rencananya PTSP Goes To Mall akan hadir di 10 pusat perbelanjaan, yang tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta. Sebagaimana arahan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, bahwa pelayanan publik itu harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, kami terus berusaha menjangkau lebih banyak warga yang merasakan kemudahan layanan perizinan/ nonperizinan di Jakarta,” jelas Benni.

Program ini pun diharapkan dapat membuka kembali ruang-ruang kolaborasi dan sinergitas antara lembaga-lembaga, baik di dalam maupun di luar birokrasi pemerintahan seperti sektor swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil society).

"Dengan begitu, akan lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang lahir, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik di Jakarta," imbuh Benni.

Diminati Pelaku Usaha dan Pemilik Tenant General Manager Mall Operation AEON MALL Tanjung Barat, Amelia mengapresiasi kegiatan PTSP Goes to Mall sebagai pendekatan positif pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta, dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat serta pelaku usaha, khususnya yang ada di mall.