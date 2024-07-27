DPMPTSP Jakarta Gelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator 2024, Ini Manfaatnya

JAKARTA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menggelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 2024 di Jakarta. Puluhan peserta hadir dari Kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

Kepala Puslatbang KHAN LAN RI Said Fadhil memberikan sambutan positif pada kegiatan kali tersebut.

BACA JUGA: Mal Pelayanan Publik Jakarta Untungkan Warga dan Pengusaha

“Mal Pelayanan Publik DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan manfaat yang luar biasa dan telah dikunjungi oleh peserta,” ujarnya dikutip YouTube DPMPTSP Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Sementara itu salah satu peserta Ahli Madya BPSDM Kalimantan Tengah (Kalteng) mengatakan kegiatan ini menjadi tempat belajar yang tepat. Khususnya ia dari Kalteng yang sedang berjuang dan berusaha membangun.

BACA JUGA: Daftar Mal Baru di Depok hingga Bekasi

“Oleh-oleh dari acara DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini sangat luar biasa dan bisa dibawa ke daerah masing-masing,” jelasnya.