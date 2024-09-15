Digital Banking Dinilai Optimal, BSI Raih Penghargaan Best Digital Bank

Direktur Wholesale Transaction Banking BSI Zaidan Novari (kiri) dan Direktur Information Technology BSI Saladin Dharmanugraha Effendi (tengah) saat menerima penghargaan Best Digital Bank di Singapura, Kamis malam (12/9/2024). (Foto: Dok BSI)

Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meraih penghargaan Best Digital Bank dalam ajang internasional Euromoney Awards for Excellence 2024, seiring dengan pertumbuhan signifikan digital banking BSI, khususnya melalui BSI Mobile.

Sebagai catatan, sampai dengan semester I/2024, nilai transaksi melalui BSI Mobile telah mencapai Rp298,82 triliun, tumbuh 35,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Jumlah pengguna BSI Mobile juga ikut melonjak dari Desember 2023 mencapai 12,72 persen (YtD) per Juni 2024 menjadi 7,12 juta orang. Pada periode tersebut, BSI mobile mencatatkan jumlah transaksi sebanyak 247,32 juta.

Direktur Information Technology BSI Saladin Dharmanugraha Effendi menyebutkan bahwa BSI berkomitmen kuat untuk terus berinovasi menjadi bank syariah yang modern, inklusif, dan mengedepankan digitalisasi. Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi terhadap upaya BSI untuk senantiasa beradaptasi guna menjawab kebutuhan setiap nasabah melalui sisi digital banking, khusunya BSI Mobile.