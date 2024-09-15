Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Digital Banking Dinilai Optimal, BSI Raih Penghargaan Best Digital Bank

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |16:18 WIB
Digital Banking Dinilai Optimal, BSI Raih Penghargaan Best Digital Bank
Direktur Wholesale Transaction Banking BSI Zaidan Novari (kiri) dan Direktur Information Technology BSI Saladin Dharmanugraha Effendi (tengah) saat menerima penghargaan Best Digital Bank di Singapura, Kamis malam (12/9/2024). (Foto: Dok BSI)
A
A
A

Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meraih penghargaan Best Digital Bank dalam ajang internasional Euromoney Awards for Excellence 2024, seiring dengan pertumbuhan signifikan digital banking BSI, khususnya melalui BSI Mobile.

Sebagai catatan, sampai dengan semester I/2024, nilai transaksi melalui BSI Mobile telah mencapai Rp298,82 triliun, tumbuh 35,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Jumlah pengguna BSI Mobile juga ikut melonjak dari Desember 2023 mencapai 12,72 persen (YtD) per Juni 2024 menjadi 7,12 juta orang. Pada periode tersebut, BSI mobile mencatatkan jumlah transaksi sebanyak 247,32 juta.

Direktur Information Technology BSI Saladin Dharmanugraha Effendi menyebutkan bahwa BSI berkomitmen kuat untuk terus berinovasi menjadi bank syariah yang modern, inklusif, dan mengedepankan digitalisasi. Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi terhadap upaya BSI untuk senantiasa beradaptasi guna menjawab kebutuhan setiap nasabah melalui sisi digital banking, khusunya BSI Mobile. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/623/3191700//alfamart_yuma_hadirkan_kegiatan_edukatif-Rhp1_large.JPG
YUMA Hadirkan Kegiatan Edukatif untuk Anak Pejuang Kanker di Hari Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191694//bonds-xHwO_large.jpg
5 Fakta BONDS, Perangkat Pemanas Tembakau dengan Inovasi Teknologi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191690//iluma_i-zfUL_large.jpg
Tahukah Kamu Bedanya Pemanas Tembakau IQOS ILUMA i, ILUMA i Prime, dan ILUMA i ONE?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191672//program_bengkel_keliling_cng-wITF_large.JPG
PGN Gagas Bengkel Keliling CNG di Jabodetabek, Dukung Kendaraan BBG Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191669//kwt_sari_amerta_giri_bri_peduli-f6OU_large.jpg
BRI Peduli Perkuat Peran Ibu Penggerak Usaha Perempuan melalui Program AURA di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191646//perjalanan_chocochips_lita_gunawan-jClb_large.jpeg
Kisah Brand Lokal Chocochips: Perkuat Perjalanan dan Optimalkan Ekosistem Shopee
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement