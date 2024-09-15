Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Fakta IHSG Tembus Level Tertinggi hingga Market Cap Rp13.900 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |06:19 WIB
Fakta IHSG Tembus Level Tertinggi hingga Market Cap Rp13.900 Triliun
Fakta IHSG Sepekan Menguat. (Foto: Okezone.coom/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level closing all time high di 7.812,13. Dengan capaian tersebut, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mencetak sejumlah rekor baru selama sepekan.

Berikut fakta IHSG Sepekan dan data perdagangan BEI selama periode 9 - 13 September 2024:

1. IHSG All Time High

IHSG mencetak rekor baru dan menguat sebesar 0,18% ke level 7.812,131 dari rekor sebelumnya pada level 7.798,154 pada Kamis (12/9).

2. Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH)

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian bursa yang tumbuh sebesar 40,10 persen menjadi Rp14,98 triliun dari Rp10,69 triliun pada pekan sebelumnya.

3. Rata-Rata Frekuensi Harian

Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan turut meningkat 1,66 persen menjadi sebanyak 1,14 juta kali transaksi dari 1,12 juta kali transaksi sepekan sebelumnya.

4. Rata-Rata Volume Transaksi Harian

Kemudian, rata-rata volume transaksi harian bursa mengalami kenaikan sebesar 10,79 persen menjadi 23,34 miliar lembar saham dari 21,97 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069623/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-naik-ke-level-7-581-pada-sesi-i-YUCYCKZLS6.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau, Naik ke Level 7.581 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069543/ihsg-awal-oktober-dibuka-menguat-ke-level-7-578-ocytsjlF9t.jpg
IHSG Awal Oktober Dibuka Menguat ke Level 7.578
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069208/ihsg-kebakaran-ke-level-7-592-pada-sesi-i-d3qzfBzbLb.jpg
IHSG Kebakaran ke Level 7.592 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069136/ihsg-dibuka-loyo-turun-ke-level-7-659-CLIsXyKFfV.jpg
IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 7.659
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/278/3068907/ihsg-berpotensi-balik-menguat-besok-simak-analisanya-SurcR4mNEb.jpg
IHSG Berpotensi Balik Menguat Besok, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/278/3068315/ihsg-melemah-ke-level-7-696-di-perdagangan-akhir-pekan-9hZ2Clr9zv.jpg
IHSG Melemah ke Level 7.696 di Perdagangan Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement