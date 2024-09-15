Fakta IHSG Tembus Level Tertinggi hingga Market Cap Rp13.900 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level closing all time high di 7.812,13. Dengan capaian tersebut, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mencetak sejumlah rekor baru selama sepekan.

Berikut fakta IHSG Sepekan dan data perdagangan BEI selama periode 9 - 13 September 2024:

1. IHSG All Time High

IHSG mencetak rekor baru dan menguat sebesar 0,18% ke level 7.812,131 dari rekor sebelumnya pada level 7.798,154 pada Kamis (12/9).

2. Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH)

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian bursa yang tumbuh sebesar 40,10 persen menjadi Rp14,98 triliun dari Rp10,69 triliun pada pekan sebelumnya.

3. Rata-Rata Frekuensi Harian

Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan turut meningkat 1,66 persen menjadi sebanyak 1,14 juta kali transaksi dari 1,12 juta kali transaksi sepekan sebelumnya.

4. Rata-Rata Volume Transaksi Harian

Kemudian, rata-rata volume transaksi harian bursa mengalami kenaikan sebesar 10,79 persen menjadi 23,34 miliar lembar saham dari 21,97 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.