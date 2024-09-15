Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Soal IPO, InJourney Airports: Masih Akan Dibahas

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |11:20 WIB
Soal IPO, InJourney Airports: Masih Akan Dibahas
InJourney Airports buka suara soal rencana IPO (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports buka suara soal rencana melantai di pasar modal alias initial public offering (IPO). Rencana IPO ini masih harus dibahas PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney selaku induk perusahaan.

Adapun, InJourney Airports merupakan entitas plat merah berdasarkan gabungan (merger) PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Konsolidasi kedua operator bendara itu resmi diumumkan pada awal pekan kemarin.

Penanggung Jawab Sementara (Pgs.) Corporate Secretary Group Head InJourney Airports, Arie Ahsanurrohim mengatakan, pasca merger pihaknya fokus melakukan penataan internal, sehingga berbagai aksi korporasi, termasuk IPO, masih harus dikaji lebih dulu.

“Mengenai aksi korporasi seperti initial public offering ataupun aksi korporasi lainnya akan dibahas lebih lanjut kedepannya bersama dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney selaku induk perusahaan,” ujar Arie, Minggu (15/9/2024).

InJourney Airports merupakan subholding sektor jasa kebandarudaraan dan menjadi unit usaha Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata alias InJourney.

Hasil merger Angkasa Pura I dan II itu dipandang sebagai terobosan besar di sektor industri aviasi dan kebandarudaraan. Lantaran, perusahaan akan mengelola 37 bandara komersial di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan transformasi sektor bandara sebagai satu keharusan, terutama dalam mengoptimalkan bisnis kebandarudaraan nasional, potensi sektor ekonomi, pariwisata, hingga logistik di Tanah Air.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189795/ipo_bei-xPZQ_large.jpg
OJK Ungkap Penyebab Jumlah IPO Turun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183883/ipo_bei-EL1e_large.jpg
3 Perusahaan Bakal Masuk Pipeline IPO di Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement