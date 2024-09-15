Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Good Money Habit Penting saat Ajarkan Anak Sebelum Menabung

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |22:01 WIB
<i>Good Money Habit</i> Penting saat Ajarkan Anak Sebelum Menabung
Mengajarkan anak mengelola keuangan sejak dini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA Mengelola keuangan sejak dini adalah hal penting untuk anak agar bisa mengelola keuangan dengan baik. Peran orang tua untuk mengajarkan anak mengelola keuangan sangat dibutuhkan.

Mengajarkan mengelola keuangan dengan baik terhadap anak, supaya agar anak mengerti tentang mengelola keuangan secara teratur supaya anak tidak boros dengan pengeluaran keuangannya.

Dilansir dari Instagram Perencana Keuangan @pritaghozie, Minggu (14/9/2024), dia menjelaskan soal Delaying Gratification.

“Anak dari dulu di ajarkan untuk tidak melulu mesti dapatkan yang mereka mau secara instan. Kemampuan untuk menahan diri ini bakalan jadi skill penting sampai besar. Terus kalau tetap mau bagaimana, ya menabung dulu atau kerja extra dapat income,” jelasnya.

Anak juga harus diajarkan bahwa membeli barang melihat dari manfaatnya bukan sekedar harga murahnya.

“Kalian pernah sadar atau tidak saat membeli barang karena murah atau promonya. Padahal barang itu belum tentu bermanfaat untuk Anda,” kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement