Good Money Habit Penting saat Ajarkan Anak Sebelum Menabung

JAKARTA – Mengelola keuangan sejak dini adalah hal penting untuk anak agar bisa mengelola keuangan dengan baik. Peran orang tua untuk mengajarkan anak mengelola keuangan sangat dibutuhkan.

Mengajarkan mengelola keuangan dengan baik terhadap anak, supaya agar anak mengerti tentang mengelola keuangan secara teratur supaya anak tidak boros dengan pengeluaran keuangannya.

Dilansir dari Instagram Perencana Keuangan @pritaghozie, Minggu (14/9/2024), dia menjelaskan soal Delaying Gratification.

“Anak dari dulu di ajarkan untuk tidak melulu mesti dapatkan yang mereka mau secara instan. Kemampuan untuk menahan diri ini bakalan jadi skill penting sampai besar. Terus kalau tetap mau bagaimana, ya menabung dulu atau kerja extra dapat income,” jelasnya.

Anak juga harus diajarkan bahwa membeli barang melihat dari manfaatnya bukan sekedar harga murahnya.

“Kalian pernah sadar atau tidak saat membeli barang karena murah atau promonya. Padahal barang itu belum tentu bermanfaat untuk Anda,” kata dia.