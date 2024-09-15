Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apa Itu Literasi Keuangan? Simak Penjelasan Berikut

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |18:09 WIB
Apa Itu Literasi Keuangan? Simak Penjelasan Berikut
Apa itu literasi keuangan? simak penjelasannya (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Mengenal apa itu literasi keuangan yang kerap muncul dalam istilah keuangan. Menurut hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2024 di Indonesia indeks literasi keuangan mencapai 65,43%.

Dilansir dari instagram @ojkindonesia, Selasa (15/9/2024), literasi keuangan adalah keterampilan, pengetahuan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pada tahap pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan pada masyarakat.

Manfaat dari literasi keuangan pada masyarakat adalah mampu memilih atau memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai pada kebutuhannya.

Memiliki kemampuan dalam tahapan melakukan perencanaan keuangan yang sangat lebih baik. Bertanggung jawab pada keputusan keuangan yang diambil.

Dengan memahami literasi keuangan, individu dapat berani membuat keputusan yang lebih cerdas tentang penggunaan terhadap uang. Sehingga meningkatkan kesejahteraan finansialnya.

