Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Tembus Rekor Baru di Perdagangan Besok

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |09:23 WIB
IHSG Diprediksi Tembus Rekor Baru di Perdagangan Besok
IHSG besok diprediksi menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menembus rekor barunya kembali pada perdagangan besok, 17 September 2024. IHSG pekan lalu berakhir di zona hijau 0,18% di 7.812.

Sejumlah kabar makro penting menjadi perhatian investor pasar modal selama pekan ini, khususnya kebijakan suku bunga Bank Indonesia dan Federal Reserve, Amerika Serikat.

Secara teknikal riset MNC Sekuritas membaca penguatan indeks mash disertai munculnya volume pembelian, kendati penguatannya tertahan oleh fibo cluster yang berada pada 7.824.

“Apabila pergerakannya mampu menembus kembali area tersebut, diperkirakan target penguatan IHSG berikutnya di 7.858 sekaligus sebagai resistancenya,” tulis riset MNC Sekuritas, Senin (16/9/2024).

Investor disarankan untuk tetap waspada. MNC Sekuritas menilai penguatan IHSG sudah terbatas, sehingga terbuka peluang mengalami aksi jual.

“Worst case, apabila IHSG terkoreksi dan break 7.736, maka arah koreksi terdekatnya di 7.618-7.654.” terangnya.

Fundamental pasar saham cukup varitif di tingkat regional Asia sepanjang pekan ini, saat bursa Indonesia libur memperingati Maulid Nabi pada Senin (16/9).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069623/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-naik-ke-level-7-581-pada-sesi-i-YUCYCKZLS6.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau, Naik ke Level 7.581 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069543/ihsg-awal-oktober-dibuka-menguat-ke-level-7-578-ocytsjlF9t.jpg
IHSG Awal Oktober Dibuka Menguat ke Level 7.578
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069208/ihsg-kebakaran-ke-level-7-592-pada-sesi-i-d3qzfBzbLb.jpg
IHSG Kebakaran ke Level 7.592 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069136/ihsg-dibuka-loyo-turun-ke-level-7-659-CLIsXyKFfV.jpg
IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 7.659
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/278/3068907/ihsg-berpotensi-balik-menguat-besok-simak-analisanya-SurcR4mNEb.jpg
IHSG Berpotensi Balik Menguat Besok, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/278/3068315/ihsg-melemah-ke-level-7-696-di-perdagangan-akhir-pekan-9hZ2Clr9zv.jpg
IHSG Melemah ke Level 7.696 di Perdagangan Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement