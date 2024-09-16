IHSG Diprediksi Tembus Rekor Baru di Perdagangan Besok

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menembus rekor barunya kembali pada perdagangan besok, 17 September 2024. IHSG pekan lalu berakhir di zona hijau 0,18% di 7.812.

Sejumlah kabar makro penting menjadi perhatian investor pasar modal selama pekan ini, khususnya kebijakan suku bunga Bank Indonesia dan Federal Reserve, Amerika Serikat.

Secara teknikal riset MNC Sekuritas membaca penguatan indeks mash disertai munculnya volume pembelian, kendati penguatannya tertahan oleh fibo cluster yang berada pada 7.824.

“Apabila pergerakannya mampu menembus kembali area tersebut, diperkirakan target penguatan IHSG berikutnya di 7.858 sekaligus sebagai resistancenya,” tulis riset MNC Sekuritas, Senin (16/9/2024).

Investor disarankan untuk tetap waspada. MNC Sekuritas menilai penguatan IHSG sudah terbatas, sehingga terbuka peluang mengalami aksi jual.

“Worst case, apabila IHSG terkoreksi dan break 7.736, maka arah koreksi terdekatnya di 7.618-7.654.” terangnya.

Fundamental pasar saham cukup varitif di tingkat regional Asia sepanjang pekan ini, saat bursa Indonesia libur memperingati Maulid Nabi pada Senin (16/9).