HOME FINANCE HOT ISSUE

Wapres Sebut Prabowo Janji Lanjutkan Pembangunan Presiden Jokowi

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |13:16 WIB
Wapres Sebut Prabowo Janji Lanjutkan Pembangunan Presiden Jokowi
Prabowo Subianto bakal lanjutkan pembangunan Presiden Jokowi (Foto: Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju untuk menyiapkan laporan terkait pencapaian kinerja selama dua periode pemerintahannya.

Laporan tersebut akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam proses peralihan pemerintahan dari Presiden Jokowi kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Kita berikan saran-saran kepada pemerintahan yang baru, supaya ada keberlanjutan," ujar Wapres Ma'ruf, Senin (16/9/2024).

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Prabowo siap untuk melanjutkan proyek pembangunan yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya.

"Beliau mengatakan, karena dia (Prabowo) juga bagian dari pemerintahan yang sekarang dan beliau juga akan melanjutkan," sambung Wapres Ma'ruf.

Wapres optimistis bahwa proses transisi pemerintahan ini akan berjalan dengan lancar, mengingat adanya keselarasan visi antara Prabowo dan pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, kelancaran proses ini didukung oleh komitmen Prabowo untuk melanjutkan hal-hal yang belum tuntas, memastikan keberlanjutan berbagai program prioritas.

"Jadi ini betul-betul akan terjadi proses keberlanjutan, beliau mengikuti apa yang sekarang, apa yang belum tercapai. Sehingga transisinya itu berjalan dengan baik," tambah Ma'ruf Amin.

