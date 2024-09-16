Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

5 Fakta Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Perumahan

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |05:06 WIB
5 Fakta Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Perumahan
Prabowo bakal bentuk Kementerian Perumahan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendirikan kembali Kementerian Perumahan. Sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan pendirian Kementerian Perumahan ini akan memisahkannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Langkah pemisahan ini, merupakan bentuk komitmen Prabowo dan Gibran untuk mengembangkan sektor perumahan.

Berikut fakta mengenai pembentukan Kementerian Perumahan yang dirangkum Okezone, Senin (16/9/2024).

1. Kementerian PU Fokus ke Infrastruktur

Hashim menjelaskan, Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ikhwal Infrastruktur PU, Perumahan Khusus untuk Perumahan.

"Dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," kata Hashim.

2. Kejar backlog

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan rencana pembentukan Kementerian Perumahan oleh pemerintahan mendatang dapat lebih fokus dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

"Karena backlog-nya masih banyak, masih sekitar sembilan juta unit rumah, dengan kementerian perumahan menurut saya lebih bagus, jadi lebih fokus," ujar Basuki.

Telusuri berita finance lainnya
