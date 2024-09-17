Wujud Employee Well-being, Pegadaian Gelar The Gade Fest 2024

Jakarta-Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung Employee Well-being, PT Pegadaian menggelar acara The Gade Fest 2024 yang merupakan ajang unjuk mengekspresikan minat, bakat dan talenta, serta kreativitas karyawan di bidang olahraga dan seni. The Gade Fest 2024 diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 16 September 2024.

Ajang kompetisi olahraga dan seni tahunan ini, diikuti oleh seluruh karyawan Pegadaian diantaranya cabang olahraga Mini Soccer, Tenis Lapangan, Badminton, Tenis Meja, Basket, E-Sport, serta unjuk kebolehan di bidang seni seperti Band & Pegadaian Idol. Berbagai kompetisi ini diharapkan tidak hanya dapat memupuk kreativitas dan talenta, namun juga meningkatkan kekuatan mental, fisik, dan sosial karyawan.

Direktur Utama PT Pegadaian mengungkapkan kegiatan The Gade Fest 2024 merupakan hadiah untuk seluruh karyawan karena setiap tahunnya Pegadaian mencatatkan kinerja positif yang terus meningkat, juga menjadi ajang kebersamaan dan kolaborasi bagi Insan Pegadaian.

“Saya berharap The Gade Fest 2024 ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk belajar, berbagi pengalaman, dan merayakan keberagaman bakat yang ada di tubuh Pegadaian. Momen ini sebagai pijakan untuk terus berkembang, meningkatkan sinergi, dan berkolaborasi, demi membawa Pegadaian menuju masa depan yang lebih gemilang,” ujar Damar.

Sementara itu, Direktur SDM PT Pegadaian, ERA Taufiq juga mengungkapkan semangat optimisnya terkait dengan kompetisi ini.“Melalui The Gade Fest ini kita berupaya mendorong perkembangan karyawan dengan sinergitas & kolaboratif. Dengan bersama-sama, Saya berharap kita lebih kompak. Pegadaian akan terus berupaya untuk berkembang dan bertransformasi, ini semua akan sukses dengan adanya pengembangan pada Sumber Daya Manusia," ujarnya.