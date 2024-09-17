IHSG Hari Ini Rawan Koreksi, Cek Saham Pilihan Berikut

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini rawan koreksi pada perdagangan Selasa (17/9/2024). Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, IHSG hari ini rawan koreksi ke kisaran 7.780-7.800.

“Tanpa arahan dari bursa utama regional Asia (Jepang dan Tiongkok) yang masih libur sepanjang pekan ini, sentimen IHSG akan didominasi oleh sentimen dari AS dan Eropa,” kata Valdy dalam risetnya.

Dari domestik, Valdy menyebut pasar juga cenderung wait and see terhadap respons Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) atas keputusan FOMC pada 17-18 September 2024, adapun RDG BI dijadwalkan pada 20-21 September 2024 mendatang. BI diyakini menahan suku bunga acuan dalam pertemuan tersebut.

“Akan tetapi, pasar berharap ada petunjuk mengenai peluang pemangkasan suku bunga acuan di kuartal IV 2024,” imbuh Valdy.

Mempertimbangkan sentimen-sentimen di atas, saham-saham bank atau yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, seperti properti dan otomotif diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas atau fluktuasi sebagai respons FOMC dan antisipasi RDG BI.