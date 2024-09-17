Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Hari Ini, MNC Sekuritas Mulai Tawarkan Seri ke-3 Waran Terstruktur dari CGS International Sekuritas Indonesia

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |11:23 WIB
Hari Ini, MNC Sekuritas Mulai Tawarkan Seri ke-3 Waran Terstruktur dari CGS International Sekuritas Indonesia
MNC Sekuritas Mulai Tawarkan Seri ke-3 Waran Terstruktur dari CGS International Sekuritas Indonesia
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk investasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

MNC Sekuritas bersama PT CGS International Sekuritas Indonesia kembali melakukan penawaran umum Waran Terstruktur (WT) jenis call warrant. Jenis ini memberikan hak kepada investor untuk membeli WT di harga yang lebih rendah dari harga pasar. Ada pun enam pilihan underlying yang ditawarkan merupakan emiten terkemuka di Indonesia, di antaranya:

1. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADROYUCF5A)

- Harga Penawaran: Rp20-Rp200

- Harga Pelaksanaan: Rp2.900-Rp3.500

- Rasio Konversi: 7:1

2. PT Astra International Tbk (ASIIYUCF5A)

- Harga Penawaran: Rp20-Rp200

- Harga Pelaksanaan: Rp4.200-Rp5.000

- Rasio Konversi: 10:1

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNIYUCF5A)

- Harga Penawaran: Rp20-Rp200

- Harga Pelaksanaan: Rp4.600-Rp5.400

- Rasio Konversi: 12:1

4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRIYUCF5A)

- Harga Penawaran: Rp20-Rp200

- Harga Pelaksanaan: Rp4.000-Rp5.200

- Rasio Konversi: 10:1

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191236/mnc_asset_management-ptD2_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management Bareng Phillip Sekuritas Indonesia, 2026 Makin Dekat: Reksa Dana Apa yang Memikat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190808/mnc_sekuritas-2a8F_large.jpg
3 Galeri Investasi Syariah Binaan MNC Sekuritas Raih Penghargaan dalam IDX Islamic DTI Extended 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190466/saham_gorengan-cnrR_large.jpg
Ciri Saham Gorengan yang Perlu Diwaspadai Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189221/motiontrade-3wni_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement