Hari Ini, MNC Sekuritas Mulai Tawarkan Seri ke-3 Waran Terstruktur dari CGS International Sekuritas Indonesia

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk investasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

MNC Sekuritas bersama PT CGS International Sekuritas Indonesia kembali melakukan penawaran umum Waran Terstruktur (WT) jenis call warrant. Jenis ini memberikan hak kepada investor untuk membeli WT di harga yang lebih rendah dari harga pasar. Ada pun enam pilihan underlying yang ditawarkan merupakan emiten terkemuka di Indonesia, di antaranya:

1. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADROYUCF5A)

- Harga Penawaran: Rp20-Rp200

- Harga Pelaksanaan: Rp2.900-Rp3.500

- Rasio Konversi: 7:1

2. PT Astra International Tbk (ASIIYUCF5A)

- Harga Penawaran: Rp20-Rp200

- Harga Pelaksanaan: Rp4.200-Rp5.000

- Rasio Konversi: 10:1

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNIYUCF5A)

- Harga Penawaran: Rp20-Rp200

- Harga Pelaksanaan: Rp4.600-Rp5.400

- Rasio Konversi: 12:1

4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRIYUCF5A)

- Harga Penawaran: Rp20-Rp200

- Harga Pelaksanaan: Rp4.000-Rp5.200

- Rasio Konversi: 10:1