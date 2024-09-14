Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Sekuritas Raih Penghargaan Internasional Euromoney Securities House Awards 2024

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |11:38 WIB
MNC Sekuritas Raih Penghargaan Internasional Euromoney Securities House Awards 2024
MNC Sekuritas Raih Penghargaan Euromoney Securities Houses Award 2024. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Sejalan dengan komitmen untuk menjadi perusahaan sekuritas terbaik, MNC Sekuritas memperoleh penghargaan tidak hanya di dalam negeri, namun juga dalam skala internasional.

MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan bertaraf internasional dalam ajang penghargaan Euromoney Securities Houses Awards 2024 pada Jumat 13 September 2024 dengan kategori Best Retail Brokerage in Indonesia.

MNC Sekuritas dinilai berhasil membuktikan capaiannya sebagai sekuritas terbaik di kalangan investor ritel dengan jaringan terluas sebanyak 141 point of sales.

MNC Sekuritas melalui platform online trading kebanggaannya yaitu MotionTrade, menyajikan kemudahan dan kenyamanan bagi investor dengan beragam inovasi fitur. MotionTrade memiliki berbagai fitur canggih seperti perintah suara untuk transaksi dan Super Order entri pesanan otomatis. Platform ini secara terintegrasi mendukung berbagai produk investasi termasuk saham, reksa dana, obligasi, waran terstruktur, dan ETF.

1 2
