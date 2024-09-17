IHSG Diprediksi Cetak Rekor Lagi Besok, Berikut Analisanya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi semakin mengaut pada perdagangan Rabu 18 September 2024. IHSG berpotensi menguat di kisaran 7.677-7.869.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pola pergerakan IHSG masih terus berusaha mencetak rekor di tengah apresiasi nilai tukar serta stabilnya perekonomian domestik yang tercermin dari data terlansir.

“Peluang koreksi minor masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian secara bertahap dengan menjaga risiko untuk tidak terlalu agresif,” tulis William dalam risetnya, Selasa (17/9/2024).

Menurut William, peluang koreksi minor tersebut masih dapat terus dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka panjang.

Saham-saham rekomendasi yang dapat jadi pilihan diantaranya:

- ASRI

- ⁠ASII

- ⁠BBRI