HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Dagang RI Surplus USD2,9 Miliar di Agustus 2024, Rekor 52 Bulan Berturut-turut

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |11:52 WIB
Neraca Dagang RI Surplus USD2,9 Miliar di Agustus 2024, Rekor 52 Bulan Berturut-turut
Neraca perdagangan RI surplus selama 52 bulan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus USD2,9 miliar pada Agustus 2024. Nilainya naik USD2,4 miliar dibandingkan Juli 2024 atau secara bulanan.

"Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 52 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers Rilis BPS, Selasa (17/9/2024).

Menurut Pudji, surplus Agustus 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus Juli 2024 tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan surplus pada Agustus 2023.

"Surplus neraca perdagangan Agustus 2024 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas yaitu sebesar USD4,34 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah yang pertama bahan bakar mineral atau hs27, kemudian lemak dan hewan atau nabati yaitu hs15, serta besi dan baja atau hs72," jelas Pudji.

Pudji melanjutkan, surplus neraca perdagangan nonmigas Agustus 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan lalu tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun yang lalu.

