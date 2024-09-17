Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Aplikasi Survei Penghasil Uang Langsung Cair ke Rekening

Muhammad Raihan , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |20:05 WIB
JAKARTA - 5 Aplikasi survei penghasil uang langsung cair ke rekening. Di era digital saat ini, ada banyak cara untuk menghasilkan uang secara online, salah satunya melalui aplikasi survei.

Banyak aplikasi menawarkan imbalan kepada pengguna yang mengisi survei, yang dapat ditransfer ke rekening bank, e-wallet, atau dalam bentuk voucher. Berikut adalah lima aplikasi survei penghasil uang yang dapat ditransfer langsung ke rekening bank:

1. Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards adalah aplikasi yang dikembangkan langsung oleh Google. Pengguna akan mendapatkan berbagai macam pertanyaan sederhana terkait pengalaman penggunaan produk Google, iklan, atau perilaku belanja. Setiap survey yang diisi akan menghasilkan poin, yang bisa ditukar menjadi uang yang langsung masuk ke akun PayPal atau Google Play Credit.

- Metode pembayaran: PayPal

- Kelebihan: Mudah digunakan dan terpercaya

- Kekurangan: Survey yang muncul cukup jarang

2. YouGov

YouGov adalah platform survey yang terkenal dan memiliki jangkauan global. Aplikasi ini sering digunakan oleh perusahaan besar untuk riset pasar. Pengguna bisa memperoleh uang dari menjawab berbagai macam survey terkait kebiasaan belanja, politik, gaya hidup, dan banyak lagi. Pengguna dapat menukarkan poin menjadi uang tunai melalui PayPal atau voucher belanja.

- Metode pembayaran: PayPal, voucher belanja

- Kelebihan: Banyak survey tersedia

- Kekurangan: Memerlukan waktu cukup lama untuk mencapai batas penarikan

3. Toluna

Toluna merupakan aplikasi survey yang memberi imbalan kepada penggunanya dalam bentuk poin setiap kali menyelesaikan survey. Poin yang terkumpul bisa ditukarkan dengan uang tunai yang langsung masuk ke rekening bank, PayPal, atau ditukarkan dengan berbagai voucher hadiah.

- Metode pembayaran: Rekening bank, PayPal, voucher

- Kelebihan: Survey beragam dan interaktif

- Kekurangan: Penarikan poin terkadang membutuhkan waktu

4. Nusaresearch

Nusaresearch adalah salah satu aplikasi survey terpopuler di Indonesia. Aplikasi ini menawarkan berbagai survey berbayar yang memberikan poin setiap kali survey selesai diisi. Setelah mencapai batas minimum poin, pengguna dapat menukarnya menjadi uang tunai yang langsung ditransfer ke rekening bank lokal atau dompet digital seperti GoPay.

- Metode pembayaran: Rekening bank, GoPay

- Kelebihan: Fokus pada pengguna di Indonesia

- Kekurangan: Kadang ada survey yang membutuhkan waktu lama untuk muncul

5. Jakpat (Jajak Pendapat)

Jakpat adalah aplikasi survey lokal yang menyediakan imbalan bagi penggunanya yang mengisi survey. Selain memberikan poin yang dapat ditukar dengan uang tunai, aplikasi ini juga menawarkan berbagai hadiah menarik lainnya seperti voucher belanja, pulsa, hingga produk fisik. Poin yang terkumpul bisa dicairkan langsung ke rekening bank.

- Metode pembayaran: Rekening bank, dompet digital

- Kelebihan: Tersedia survey dalam bahasa Indonesia

- Kekurangan: Tidak semua survey memberikan imbalan besar

