MR DIY Bakal IPO di BEI, Incar Dana Rp4,60 Triliun

JAKARTA - Perusahaan ritel perlengkapan rumah tangga, MR DIY Group (M) Bhd sedang engah mempertimbangkan untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencana tersebut paling cepat tahun ini atau awal 2025.

Melansir Bloomberg, MR DIY Indonesia sedang bekerja sama dengan bank-bank dalam rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Adapun, MR DIY dikabarkan mengincar dana USD300 juta atau sekitar Rp4,60 triliun dalam IPO-nya, yang akan memberikan dorongan bagi pasar IPO dalam negeri yang sedang lesu.

“Pembahasan IPO sedang berlangsung, termasuk mengenai rincian seperti ukuran,” demikian mengutip Bloomberg, Rabu (18/9/2024).

Dikabarkan, MR DIY bertujuan untuk menggunakan dana hasil penawaran saham ini untuk mengembangkan bisnisnya. Saat ini, MR DIY memiliki 800 toko di Indonesia setelah memasuki pasar pada tahun 2017. Juga memiliki sekitar 3.500 toko di seluruh Asia Tenggara.

Sebelumnya, Mr DIY Group mengumpulkan USD363 juta dalam IPO di Malaysia pada tahun 2020 lalu. Sementara itu, unit saudaranya di Thailand juga berencana untuk melantai di bursa efek Bangkok.