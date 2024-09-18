Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MR DIY Bakal IPO di BEI, Incar Dana Rp4,60 Triliun

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |14:02 WIB
MR DIY Bakal IPO di BEI, Incar Dana Rp4,60 Triliun
MR DIY Berencana IPO di BEI. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan ritel perlengkapan rumah tangga, MR DIY Group (M) Bhd sedang engah mempertimbangkan untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencana tersebut paling cepat tahun ini atau awal 2025.

Melansir Bloomberg, MR DIY Indonesia sedang bekerja sama dengan bank-bank dalam rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Adapun, MR DIY dikabarkan mengincar dana USD300 juta atau sekitar Rp4,60 triliun dalam IPO-nya, yang akan memberikan dorongan bagi pasar IPO dalam negeri yang sedang lesu.

“Pembahasan IPO sedang berlangsung, termasuk mengenai rincian seperti ukuran,” demikian mengutip Bloomberg, Rabu (18/9/2024).

Dikabarkan, MR DIY bertujuan untuk menggunakan dana hasil penawaran saham ini untuk mengembangkan bisnisnya. Saat ini, MR DIY memiliki 800 toko di Indonesia setelah memasuki pasar pada tahun 2017. Juga memiliki sekitar 3.500 toko di seluruh Asia Tenggara.

Sebelumnya, Mr DIY Group mengumpulkan USD363 juta dalam IPO di Malaysia pada tahun 2020 lalu. Sementara itu, unit saudaranya di Thailand juga berencana untuk melantai di bursa efek Bangkok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189795/ipo_bei-xPZQ_large.jpg
OJK Ungkap Penyebab Jumlah IPO Turun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183883/ipo_bei-EL1e_large.jpg
3 Perusahaan Bakal Masuk Pipeline IPO di Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement