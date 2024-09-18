Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak Syarat Penerima BLT Lansia Sebesar Rp600.000, Pastikan Punya Kartu Ini

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |03:14 WIB
Simak Syarat Penerima BLT Lansia Sebesar Rp600.000, Pastikan Punya Kartu Ini
Syarat mendapatkan BLT lansia Jakarta (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Simak syarat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar Rp600.000. Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sebelum mencarikan BLT KLJ.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menciptakan program BLT KLJ khusus untuk warga lanjut usia yang membutuhkan. BLT ini bertujuan untuk membantu kebutuhan dasar lansia serta memberi perlindungan sosial kepada mereka.

Berikut adalah syarat penerima BLT KLJ yang dirangkum Okezone, Rabu (18/9/2024):

• Bukan merupakan anggota keluarga ASN, PNS, TNI, Polri, atau lembaga pemerintahan lainnya.

• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) DKI Jakarta.

• Berusia 60 tahun ke atas.

• Pastikan Memiliki Kartu KKS Aktif.

• Berdomisili di DKI Jakarta.

• Tidak memiliki penghasilan tetap atau sangat kecil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191897/blt_rp8_juta-bScB_large.jpg
Pemerintah Akan Beri BLT Rp8 Juta untuk Pengungsi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191772/bencana-JI7V_large.jpg
Pengungsi Bencana Sumatera Akan Dapat BLT Rp8 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement