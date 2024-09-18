Aplikasi Penghasil Uang Rp25 Ribu dengan Main Game hingga Nonton Video

JAKARTA - Aplikasi ini yang bisa membantu mendapatkan penghasilan tambahan hingga Rp25 ribu setiap hari dengan menyelesaikan tugas sederhana seperti bermain game, menonton video, hingga membaca berita. Ini adalah solusi yang bisa membantu mencukupi kebutuhan harian di tengah kenaikan harga barang.

Berikut adalah aplikasi penghasil uang yang telah dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber.

1. BuzzBreak

BuzzBreak adalah aplikasi yang memungkinkan penggunanya mendapatkan uang dengan membaca berita, mengisi survei, bermain game, dan mengundang teman. Poin yang terkumpul dapat ditukar dengan uang tunai atau saldo e-wallet.

2. Snack Video

Aplikasi ini sangat populer karena penggunanya bisa menghasilkan uang hingga lebih dari Rp25 ribu per hari hanya dengan membuat atau menonton video. Koin yang diperoleh bisa ditukar dengan uang tunai, pulsa, atau saldo e-wallet.

3. Hago

Hago menawarkan berbagai permainan yang menghibur. Dengan mengumpulkan poin dari bermain game, pengguna dapat menukarnya dengan uang tunai hingga Rp25 ribu setiap hari.

4. Toloka

Di Toloka, pengguna bisa mendapatkan imbalan dengan menyelesaikan tugas-tugas sederhana seperti evaluasi konten dan analisis. Semakin banyak tugas yang dikerjakan, semakin besar pula imbalannya.