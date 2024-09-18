Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Aplikasi Penghasil Uang Rp150 Ribu per Hari Langsung Cair

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |22:10 WIB
5 Aplikasi Penghasil Uang Rp150 Ribu per Hari Langsung Cair
5 Aplikasi Penghasil Uang Rp150 Ribu per Hari Langsung Cair. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – 5 aplikasi penghasil uang Rp150 ribu per hari langsung cair, bisa dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel. Ada banyak aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan uang secara langsung hanya dengan menyelesaikan misi-misi tertentu.

Menariknya, 5 aplikasi penghasil uang Rp150 ribu per hari langsung cair ini dapat menjadi solusi bagi yang mau menambah pemasukan tanpa harus ke luar rumah.

Berikut adalah beberapa aplikasi yang dapat memberikan penghasilan hingga Rp150 ribu per hari, yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Toloka

Toloka menawarkan berbagai tugas atau misi yang dapat diselesaikan oleh penggunanya untuk mendapatkan imbalan uang. Pengguna tidak perlu melakukan deposit apapun untuk memulai, cukup selesaikan tugas yang diberikan dan imbalan dapat langsung dicairkan melalui e-wallet.

2. Snack Video

Dengan menonton atau membuat video di aplikasi Snack Video, pengguna dapat mengumpulkan koin yang nantinya bisa ditukar dengan uang tunai, pulsa, atau kuota internet. Koin yang dikumpulkan dapat dicairkan melalui platform e-wallet seperti Gopay dan Dana.

3. CashPop

CashPop memberikan imbalan kepada penggunanya setelah menyelesaikan berbagai misi seperti browsing, chatting, hingga menonton video. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mengumpulkan koin tanpa harus mengundang teman, dan koin tersebut bisa dicairkan melalui berbagai e-wallet.

