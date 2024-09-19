Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Data NPWP Jokowi hingga Sri Mulyani Diretas Hacker, Dijual Rp150 Juta

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |08:20 WIB
Data NPWP Jokowi hingga Sri Mulyani Diretas Hacker, Dijual Rp150 Juta
6 juta data NPWP diretas (Foto: Akun X secgron)
A
A
A

JAKARTA – Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejumlah petinggi negara diretas hacker. Beberapa nama pejabat yang data NPWP-nya diretas antara lain Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia menyebut 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email,” tulis akun X @secgron, Kamis (19/9/2024).

Dia pun membagikan sebagian nama pejabat yang datanya diretas oleh Bjorka. Selain Jokowi dan Sri Mulyani, dalam daftar tersebut ada nama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Halaman:
1 2
