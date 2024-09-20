Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diresmikan Jokowi, Tol Solo-Jogja-Kulon Progo Seksi I Telan Rp5,6 Triliun

Tim iNews TV , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |17:48 WIB
Diresmikan Jokowi, Tol Solo-Jogja-Kulon Progo Seksi I Telan Rp5,6 Triliun
Jalan Tol Solo-Jogja-Kulon Progo (Foto: Layar Tangkap MNCTV)
A
A
A

YOGYAKARTA - Tol Solo-Jogja-Kulon Progo Seksi I, ruas Kartasura-Klaten/Kamis (19/9/2024) diresmikan Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalan tol ini menelan anggaran biaya Rp5,6 triliun.

Presiden Jokowi, didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Gubernur Daerh Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Mensesneg Pratikno dan Kapolri Jendral Listiyo Sigit serta sejumlah pejabat daerah Boyolali dan Klaten, meresmikan ruas jalan Tol Solo-Yogyakarta.

Menurut Presiden jokowi jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dari Solo ke Jogja. Selain itu juga membuat waktu tempuh kedua kota ini lebih efisien.

(Rani Hardjanti)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191243/jalan_tol-gc9G_large.jpg
Tol Prosiwangi Dibuka Gratis 16 Hari Selama Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement