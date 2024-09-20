Diresmikan Jokowi, Tol Solo-Jogja-Kulon Progo Seksi I Telan Rp5,6 Triliun

YOGYAKARTA - Tol Solo-Jogja-Kulon Progo Seksi I, ruas Kartasura-Klaten/Kamis (19/9/2024) diresmikan Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalan tol ini menelan anggaran biaya Rp5,6 triliun.

Presiden Jokowi, didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Gubernur Daerh Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Mensesneg Pratikno dan Kapolri Jendral Listiyo Sigit serta sejumlah pejabat daerah Boyolali dan Klaten, meresmikan ruas jalan Tol Solo-Yogyakarta.

Menurut Presiden jokowi jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dari Solo ke Jogja. Selain itu juga membuat waktu tempuh kedua kota ini lebih efisien.

(Rani Hardjanti)