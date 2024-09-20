Tol Kartasura-Klaten Gratis, Pengguna Tetap Siapkan E-Toll dengan Saldo Cukup

JAKARTA - Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo (Jogja-Solo) seksi 1 (Kartasura-Purwomartani) segmen Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 Km resmi beroperasi tanpa tarif.

Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah mengatakan, jalan tol langsung dibuka untuk umum, yang mana pengoperasiannya dilakukan pada Jumat, 20 September 2024 mulai pukul 00.00 WIB.

"Dengan diresmikannya Segmen Kartasura-Klaten, maka jalan tol tersebut sudah beroperasi penuh per Jumat, 20 September 2024 tanpa tarif. Masyarakat dapat memanfaatkan jalan tol ini dengan tarif nol rupiah selama beberapa waktu ke depan, sebagai bentuk sosialisasi kami kepada para pengguna jalan tol," kata Rudy, Jumat (20/9/2024).

Sebagai simulasi, pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari arah Barat dan Timur Jalan Tol Trans Jawa menuju Klaten yang keluar melalui Gerbang Tol (GT) Banyudono, GT Polanharjo dan GT Klaten dan sebaliknya akan tetap dikenakan tarif Jalan Tol Trans Jawa dan untuk masyarakat yang masuk melalui GT Banyudono menuju GT Polanharjo dan GT Klaten dan sebaliknya pengguna tidak dikenakan tarif (nol rupiah).

"Walaupun dikenakan tarif nol Rupiah, pengguna jalan tetap harus menyiapkan kartu uang elektronik dengan saldo yang cukup untuk tapping sebelum memasuki dan keluar gerbang tol sekaligus tetap memperhatikan unsur keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya," terang Rudy.

Selama berkendara di Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten diharapkan semua pengguna jalan tol dapat memperhatikan rambu yang ada, demi memberikan pengalaman berkendara di jalan tol yang maksimal, dan untuk menikmati perjalanan disarankan berkendara sesuai dengan batas kecepatan yang sudah diatur yaitu minimum kecepatan 60 Km/jam dan maksimum 100 Km/jam.